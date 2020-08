As: per Messi solo una forte contusione, sarà in campo contro il Bayern

Ieri Leo Messi ha rimediato un calcione da Koulibaly. Episodio che ha determinato il rigore fischiato contro il Napoli. As rassicura sulle condizioni dell’argentino: sarà completamente recuperato per la partita dei quarti di finale dei Campioni contro il Bayern Monaco in programma venerdì 14 agosto a Lisbona.

Ieri la Pulce ha continuato a giocare, dopo una lunga pausa in cui il club blaugrana ha temuto il peggio. Oggi gli è stato riscontrato, scrive il quotidiano,

“un forte livido sul lato interno della caviglia sinistra con un’area gonfia a causa del colpo ricevuto. I medici gli hanno somministrato degli antidolorifici dopo la partita per alleviare il dolore e questa mattina ha iniziato il trattamento di recupero a base di farmaci anti-infiammatori. In linea di principio avrà bisogno di 48 ore di riposo per ridurre il livido ed essere in grado di indossare le scarpette per allenarsi con i compagni. A meno di battute d’arresto, si prevede che tra martedì o al più tardi mercoledì, Messi si allenerà senza problemi con il gruppo. Quindi sembra ovvio che la sua presenza nella partita contro il Bayern di Venerdì non sia in pericolo”.