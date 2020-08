Ansa: positivo al coronavirus un giocatore del Brescia

Non rivelata l’identità del contagiato, che è stato in vacanza in Sardegna con alcuni compagni di squadra che dovranno sottoporsi al tampone a loro volta

Anche un giocatore del Brescia è risultato positivo al coronavirus. Lo fa sapere l’Ansa, secondo cui si tratterebbe di un giocatore appena rientrato da una vacanza in Sardegna, dove nei giorni scorsi è stato in contatto con altri compagni di squadra, che si dovranno sottoporre al tampone nelle prossime ore. Per il momento si attendono ulteriori riscontri e accertamenti.