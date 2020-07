Zurigo, nove positivi, compreso il presidente Canepa

L’ombra dei contagi da Covid arriva anche alla Super League svizzera. Nel Zurigo sono nove i tesserati positivi: sei giocatori e tre membri dello staff, tra cui anche il presidente, Ancillo Canepa. I risultati sono emersi dopo la sfida disputata una settimana fa contro il Neuchatel.

Il presidente del Sion, Christian Costantin, ha invocato lo stop al campionato.

“Il campionato deve chiudere immediatamente. Il rinvio di Zurigo-Sion e Basilea-Zurigo crea un problema insormontabile. Abbiamo messo la Coppa Svizzera ad agosto perché a livello medico non si poteva giocare ogni 2 giorni. Quindi come faremo a recuperare le partite? Tanto più che per l’UEFA i campionati devono chiudersi entro il 3 agosto… e il 5 il Basilea gioca pure in Europa League!”.