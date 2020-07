Sky: Giuntoli non sarà a Bergamo, è impegnato nella trattativa per Osimhen

Il ds azzurro non perde un match ma stavolta non sarà allo stadio. Seguirà da vicino le commissioni da sbrigare per provare a chiudere l’affare al più presto

Tra poco più di due ore il Napoli affronterà l’Atalanta in trasferta, a Bergamo. Una gara difficile, nella quale la squadra di Gattuso cercherà di rosicchiare qualche punto alla Dea, per continuare a lottare per un posto in Champions.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, alla partita non sarà presente il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, che non manca mai. La sua assenza ha una precisa motivazione: è impegnato nella trattativa per Osimhen, del Lille. Seguirà da vicino le commissioni e gli affari da sbrigare per provare a chiudere al più presto l’affare.