Osimhen ha cambiato agente perché il precedente non aveva intavolato trattative con la Premier 

Sulla Gazzetta. L’attaccante è spinto dalla famiglia a scegliere l’Inghilterra, ma al Lille non sono arrivate offerte. L’interesse del Liverpool desta perplessità. Klopp ha rinunciato a Werner, perché dovrebbe investire sul nigeriano?

La trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro è in una fase di stallo per il cambio di agente da parte dell’attaccante nigeriano. Una decisione presa perché i precedenti procuratori della Sportfactory non avevano intavolato trattative con la Premier, meta ambita dall’attaccante e soprattutto dalla sua famiglia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“La DW Sports Management, attraverso l’agente francese William D’Avila, ha come obiettivo primario portare in Premier Osimhen per capitalizzare al massimo il passaggio. Del resto è facile far leva su un nigeriano che ha sempre l’Inghilterra come riferimento nel calcio. Proprio l’assenza di trattative dei precedenti agenti della Sportfactory con club di Premier avrebbe portato al divorzio del centravanti, spinto soprattutto dal suo entourage familiare a una nuova scelta che guardi all’Inghilterra“.

Al Lille, tuttavia, non sono arrivate offerte concrete dall’Inghilterra. E anche le voci su un possibile ingresso in campo del Liverpool destano perplessità.

“Ma al momento a Lilla non pare siano arrivate offerte concrete dall’isola britannica per l’ingaggio di Osimhen. Anzi, riflettendoci su, ci sono delle osservazioni che destano perplessità sulle voci che si inseguono sul Liverpool. Se Klopp si è ritirato dalla corsa su Timo Werner – centravanti tedesco del Lipsia già affermato, classe ’96 – perché il Liverpool non ha inteso spendere i 50 milioni di clausola rescissoria (pagati poi dal Chelsea), ora i campioni d’Inghilterra spenderebbero anche di più per il nigeriano del ‘98? I dubbi restano, anche se è ovvio che se una delle big di Premier scendesse realmente in campo su questa trattativa un club italiano avrebbe pochissime speranze per spuntarla”.