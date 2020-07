Messaggero: Under, vicino l’accordo tra Napoli e Roma. Nei prossimi giorni si chiude

I giallorossi avevano rifiutato l’offerta del Napoli di 25 milioni più 6 di bonus sperando in un acquirente in Premier ma non sono arrivate proposte e Bandini è dovuto tornare alla corte di De Laurentiis

Secondo quanto scrive il Messaggero, l’accordo tra Napoli e Roma per portare Under in azzurro sarebbe davvero vicinissimo. La Roma ha inizialmente rifiutato l’offerta del Napoli, di 25 milioni più 6 di bonus. I giallorossi speravano in una proposta più alta dalla Premier, che però non è arrivata. Dunque, Bandini è tornato a dialogare con De Laurentiis. Nei prossimi giorni, scrive il quotidiano romano, si chiuderà l’affare.

