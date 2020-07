Messaggero: il Napoli offre 31 milioni alla Roma per Under (e 3 di ingaggio). C’è il sì del giocatore

Ieri, a chi gli domandava de mancato utilizzo di Under, Fonseca, in conferenza stampa, ha parlato di scelta motivata dalle strategie.

Il Messaggero, oggi, spiega invece la circostanza con le vicende di mercato sottostanti.

“La risposta data ieri da Fonseca sul mancato utilizzo di Under («Non gioca per strategia, condizione…») nasconde in realtà vicende di mercato (anche se questa sera Cengiz è in lizza per una maglia). Il Napoli

è in pressing. La Roma, partita da una richiesta pre-Covid di 40 milioni, è scesa a 35. Ancora troppi per il club azzurro che ne offre 25 più 6 di bonus. Distanze non impossibili da colmare anche perché De Laurentiis e Giuntoli si fanno forti del sì del calciatore. Under infatti ha già dato l’ok al trasferimento a fronte di un ingaggio che, benefit inclusi, raggiunge i 3 milioni. Cengiz attualmente a bilancio figura a 7,8 milioni”.