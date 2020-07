Fonseca: “Chi pensa che il campionato della Roma sia finito sbaglia”

L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese.

“Non è tempo di pensare al futuro, non è tempo di fare il bilancio. Dobbiamo pensare partita per partita, chi pensa che abbiamo finito il campionato sbaglia. Continuiamo con la stessa ambizione “.

Sul motivo per cui Under è stato tenuto fuori dalle rotazioni:

Sulla condizione atletica:

“I giocatori si sono allenati sempre bene in questa pre stagione. Dopo possiamo pensare molte cose. Ad esempio il Milan ha giocato la terza partita con gli stessi giocatori avendo tempo di recuperare, noi abbiamo disputato la seconda partita e abbiamo bisogno di cambiare. Per esempio Zappacosta, tornato dopo 7 mesi, ha fatto la prima partita. Così come Cristante, Mancini. E’ una questione di ritmo, non di condizione fisica. Se vogliamo che siano pronti, devono giocare in questo periodo con tante partita”.