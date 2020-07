Meglio così, ora il Napoli si concentri sul Barcellona

La rimonta Champions sarebbe stata impossibile anche vincendo a Bergamo. Ora si sfrutti questo periodo per capire anche cosa fare il prossimo anno

Cerchiamo di trovare un aspetto positivo. E lo troviamo subito: meglio così. Adesso possiamo dirlo: la rimonta per la Champions era un’impresa impossibile. Sia per gli otto punti di ritardo accumulati durante la gestione Ancelotti sia per gli altri quattro con Gattuso in panchina.

Il Napoli avrebbe speso energie per un’impresa che non sarebbe stata possibile nemmeno vincendo questa sera a Bergamo.

Gli azzurri avrebbero rischiato di spendere tante energie psicofisiche per poi ritrovarsi svuotati e senza il raggiungimento dell’obiettivo.

Il Napoli ha già conquistato l’Europa. Gattuso ha portato gli azzurri in Europa League e lo ha fatto con la vittoria di un trofeo.

Adesso si può lavorare anche sulla squadra del prossimo anno. Gattuso deve capire che cosa fare con il processo di restaurazione. Deve studiare Lozano. Lui già sa chi resterà e chi no. E deve ovviamente preparare la partita di Barcellona, partita che potrebbe regalare al Napoli il più importante piazzamento nella storia della Champions.

Non tutto il male viene per nuocere.