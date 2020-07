Oma Akatugba è il giornalista che fin qui ha fornito le indicazioni che sembrano più aderenti alla realtà. Ha scritto su Twitter che martedì Osimhen sarà un calciatore del Napoli. Ieri aveva scritto che l’attaccante nigeriano ha superato le visite mediche. l’Equipe due giorni aveva scritto che il presidente del Lille Lopez era stato a Napoli.

L’operazione tra il Napoli e il Lille è di fatto conclusa. Il Napoli ha acquistato Osimhen che l’anno prossimo sarà il centravanti della squadra di Gattuso, inizialmente in condominio con Mertens.

You have in. Tuesday will be official. Wait!! https://t.co/5yuf1yup69

— Oma Akatugba (@omaakatugba) July 19, 2020