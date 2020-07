Insigne salta il turnover. Dalla ripresa ha giocato titolare in 7 partite (559 minuti)

Sul CorSport. Mai una pausa, mai un turno di riposo, sia in campionato, sia in Coppa Italia. Prima o poi gli toccherà riprendere fiato, magari contro il Bologna, mercoledì

Rino Gattuso fa giocare tutti, cambia formazione, alterna i cambi, ma c’è un giocatore che gioca sempre, è Lorenzo Insigne. Il capitano, scrive il Corriere dello Sport, salta il turnover.

Nel calcio dopo il lockdown è l’unico della squadra che ha sempre giocato dal primo minuto.

“Mai una pausa, mai un turno di riposo e sistematicamente titolare sia in campionato, sia in Coppa Italia: per un totale di 7 partite consecutive e 559 minuti (esclusi recuperi). Impressionante continuità e ottima condizione psicofisica sin dalla prima cavalcata a freddo con l’Inter, quella della gloria del gol di Mertens nella semifinale di coppa con l’Inter, dopo 105 giorni trascorsi tra il salotto di casa e i campi di casa azzurri”.