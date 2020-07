Il Veneto grida all’untore per l’imprenditore tornato dalla Serbia col coronavirus

La famiglia garantisce ««Non è vero che dopo aver rifiutato il ricovero è tornato alla vita di tutti i giorni è sempre rimasto barricato in camera da letto»

In Veneto gli occhi di tutti sono puntati sull’imprenditore che ha riportato il coronavirus in regione dopo il lockdown e attualmente e in terapia intensiva.

Era il 28 giugno, scrive il Corriere della Sera, quando, con 38 di febbre, di rientro da un viaggio in Serbia è andato in ospedale dove i medici gli hanno suggerito di ricoverarsi,

Tutto inutile: si è rifiutato ed è stato accompagnato a casa in ambulanza. Seccato, anche dalle domande che gli hanno fatto sulle sue frequentazioni per tracciare potenziali contagiati dal virus.

Contro di lui e la sua incoscienza ha tuonato il governatore Zaia, ma anche il figlio

«Davvero non so come mio padre possa essersi comportato in questo modo. Proprio lui che aveva adeguato tutte le sue aziende contro il rischio Covid»

Un caso su cui però bisognerà fare chiarezza dal momento che la famiglia smentisce che lui se ne sia andato in giro come invece riportano altre fonti: lavoro, cene, incontri con amiche, persino un funerale. Nella serata di ieri infatti la famiglia ha diffuso una nota in cui dice

«Non è vero che dopo aver rifiutato il ricovero è tornato alla vita di tutti i giorni come se nulla fosse accaduto. È stato riaccompagnato a casa in ambulanza e dal quel momento è sempre rimasto barricato in camera da letto per quattro giorni. Il primo luglio è peggiorato e, sempre in ambulanza, è stato portato in ospedale»

Non sarebbe un untore, come tutti lo additano al momento, ma un irresponsabile sicuramente per aver rifiutato di curarsi e ricoverarsi dal primo momento, ma non avrebbe messo in pericolo chi lavora per lui e i clienti della sua azienda