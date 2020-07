Il Napoli ha corso più dell’Atalanta (dati Lega Serie A)

I dati degli azzurri sono miglior sia per i chilometri percorsi (per quel che valgono) sia per la distanza percorsa sprintando.

I lettori più attenti sanno che i dati sui chilometri percorsi in partita contano poco. Per non dire niente. Quel che importa è la qualità della corsa, quanti metri riesci a produrre ad alta e ad altissima intensità, quanti “strappi” sei capace di fare in una partita.

Ma con la nuova gestione, la gestione Gattuso, si dà molta importanza al dato secco. Ovviamente parliamo dell’aspetto mediatico, non diciamo che rivestono la stessa importanza per lo staff di Gattuso. Non lo sappiamo.

I dati della Lega relativi ad Atalanta-Napoli dicono che il Napoli ha corso più dell’Atalanta. Complessivamente la squadra di Gattuso ha corso seicento metri in più rispetto a quella di Gasperini: 112 chilometri contro i 111,4. il dato è pressoché uguale. Nel dato relativo allo sprint, che è il dato più interessante, il Napoli ha corso più di un chilometro in più. I chilometri percorsi sprintando sono stati per il Napoli 8, mentre per l’Atalanta 6,9. Insomma la differenza non l’ha fatta l’aspetto fisico. Ma quello tecnico-tattico come vi abbiamo raccontato.