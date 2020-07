Europa League 2020-21, si parte il 22 ottobre. Finale a Danzica il 26 maggio

La fase a gironi si chiuderà il 10 dicembre. Il 18 ed il 25 febbraio si giocheranno le gare per i sedicesimi. L’11 e il 18 marzo gli ottavi. L’8 e 15 aprile i quarti. Le semifinali si giocheranno il 29 aprile ed il 6 maggio.

Prima giornata gironi – 22 ottobre 2020

Seconda giornata gironi – 29 ottobre 2020

Terza giornata gironi – 5 novembre 2020

Quarta giornata gironi – 26 novembre 2020

Quinta giornata gironi – 3 dicembre 2020

Sesta giornata gironi – 10 dicembre 2020

Sedicesimi di finale 18 febbraio 2021 (andata), 25 febbraio 2021 (ritorno)

Ottavi di finale – 11 marzo 2021 (andata), 18 marzo 2021 (ritorno)

Quarti di finale – 8 aprile 2021 (andata) e 15 aprile 2021 (ritorno)

Semifinali – 29 aprile 2021 (andata) e 6 maggio 2021 (ritorno)

Finale – 26 maggio 2021