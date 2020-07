De Luca: «Al ristorante sarà obbligatorio esibire una carta di identità per ogni tavolo»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato nuovamente dell’emergenza sanitaria.

«Dobbiamo tenere gli occhi aperti e fare attenzione. Stiamo valutando la situazione, speriamo nel senso di responsabilità dei cittadini, ma c’è stato un rilassamento grave e preoccupante. Stiamo valutando due altre misure da prendere, anche altre ordinanze. La prima riguarda gli arrivi in Campania dei pullman dai Paesi dell’Est Europa, che continuano ad arrivare senza controlli. La gran parte dei focolai oggi sono di importazione, dobbiamo trovare forme di controllo preventivo. Stiamo valutando con la Protezione civile il tipo di ordinanza da fare. La seconda è l’obbligo per chi va al ristorante di fornire una carta di identità per ogni tavolo, perché abbiamo verificato che ci sono imbecilli irresponsabili che danno generalità false. E’ capitato in Costiera sorrentina. Come si può essere così irresponsabili? E’ in gioco la nostra vita e quella dei nostri familiari. Stiamo valutando che tipo di ordinanza fare per rendere obbligatoria l’esibizione di una carta di identità per ogni tavolo. Dobbiamo essere attenti perché tra poco si apre l’anno scolastico, ci stiamo preparando alle vaccinazioni di massa, ai vaccini antinfluenzali e agli screening al personale scolastico, ma se non scatta un nuovo senso di responsabilità dei cittadini il lavoro rischia di essere pregiudicato. La mascherina va messa sempre. Se sei da solo a passeggiare no, ma se c’è un assembramento è l’unica forma di protezione che abbiamo».