CorSport: l’inserimento del capitano della Primavera abbatte il costo di Osimhen a 47 milioni

La vicenda Osimhen al Napoli è agli ultimi adempimenti, scrive il Corriere dello Sport. Si è aggiunto un ulteriore tassello, l’inserimento nell’affare del capitano della Primavera azzurra, Claudio Manzi, che ha ridotto l’importo del bonifico da fare al Lille.

“Siamo agli ultimi adempimenti di una trattativa necessariamente complessa e laboriosa che porterà al Lille 47 milioni di euro (spicciolo più, spicciolo meno), il portiere Karnezis e, a sorpresa, il capitano della Primavera Claudio Manzi, difensore (classe 2000) che ha provveduto ad abbattere un po’ il bonifico di De Laurentiis e che sta per firmare un triennale con il club francese. L’ultima fase, quella nella quale stanno viaggiando via pec i contratti con gli aspetti economici, ha bisogno di interventi definitivi ed è in mano all’amministratore delegato Chiavelli, dal quale dovrà arrivare il via libera per il tweet”.