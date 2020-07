Chiambretti: «Il Covid ha cambiato il senso della vita, non so se tornerò in tv»

A La Stampa. «La vivo come una maledizione divina. In fondo ce lo siamo meritati. Non siamo diventati più buoni. Non so nemmeno quanto abbiamo imparato davvero da questa lezione. Avei prorogato le misure di sicurezza».

Su La Stampa un’intervista a Piero Chiambretti. A causa del Covid ha perso sua madre e lui stesso è stato ricoverato in ospedale. Un’esperienza che, racconta, ha cambiato il senso della sua vita.

«Non amo rendere pubblico quello che è privato. Dietro quelle due settimane in ospedale ci sono la malattia, la morte di mia madre, il senso della vita che è cambiato, il ripensamento delle mie scelte professionali. È stata un’esperienza troppo personale, troppo dolorosa per farla diventare un fenomeno da baraccone».

Racconta che la Mondadori gli ha chiesto di raccontare la sua esperienza in un libro ma di aver risposto:

«Voi siete pazzi».

Chiambretti vive il Covid come una maledizione divina.

«La vivo come una maledizione divina. In fondo ce lo siamo meritati. Qualcuno diceva che questa pestilenza avrebbe messo le cose a posto, ci avrebbe fatto diventare più buoni. Direi che non è successo. Non so nemmeno quanto abbiamo imparato davvero da questa lezione».

Fosse stato per lui, avrebbe prorogato le misure di sicurezza.

«Beh, io sono di parte, visto quello che mi è successo. Per me le misure adottate erano sacrosante, anzi, le avrei persino prorogate».

Persino il Torino, la sua squadra del cuore è cambiato.

«Anche lì le cose non vanno proprio benissimo. La squadra è la stessa dello scorso anno, più un paio di buoni innesti, ma per qualche inspiegabile male oscuro stiamo penzolando sulla soglia della serie B. Tolti Belotti e Sirigu siamo irriconoscibili. Ogni volta che guardo la partita vivo nel terrore che la squadra abbia un crollo psicologico, buttando via il risultato».

Racconta di non essere certo del suo ritorno in tv.

«Non so se tornerò in tv, e non ho ancora definito con Mediaset i programmi per la prossima stagione. Vorrei che l’anno nuovo portasse vita nuova. Mi piacerebbe fare qualcosa che non ho mai fatto prima, di diverso».