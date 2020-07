Catalogna, 1493 contagi e 3 morti nelle ultime 24 ore

La situazione sembra precipitare. Sei ricoveri in più in terapia intensiva. Il sindaco di Barcellona chiede al governo maggiori forze di polizia per far rispettare le restrizioni anti Covid

La situazione, in Catalogna, sembra precipitare. Sono 1493 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Dati che portano ad un totale di 89.727 casi dall’inizio della pandemia. Non solo, ci sono tre nuovi decessi, che portano il totale delle vittime per Covid a 12.677. Attualmente ci sono 71 persone ricoverate in terapia intensiva negli ospedali della Catalogna. Sono 6 in più rispetto a ieri.

Il sindaco di Barcellona, Ada Colau, ha chiesto al governo un maggior numero di poliziotti per monitorare il rispetto delle restrizioni adottate per frenare i contagi.

Tra 14 giorni è in programma, a Barcellona, il ritorno di Champions del Napoli al Camp Nou.