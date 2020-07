Carnevali (Sassuolo): “Quaranta milioni per Boga? Sono troppo pochi”

Ha risposto così a Sky Sport, l’amministratore delegato del club emiliano. Chi vorrà l’esterno neroverde dovrà offrire di più

Ha risposto così l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a Sky Sport, esterno del club nel mirino del mercato del Napoli e non solo. Una risposta chiara ed esauriente. Chi vorrà accaparrarsi il giocatore neroverde dovrà offrire di più. Altrimenti il club emiliano non prenderà nemmeno in considerazione eventuali offerte.