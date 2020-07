Campania, 14 nuovi casi. In Cilento un focolaio legato ai romani positivi passati per Capri

Un altro focolaio è sul Litorale Domizio. De Luca: “Abbiamo una situazione assolutamente tranquilla, con 4 o 5 contagi sparsi sul territorio. Non c’è alcuna preoccupazione se siamo responsabili”.

I nuovi contagi, in Campania, sono 14 (su 1555 tamponi effettuati). Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato il dato in un video pubblicato su Facebook.

Sono due i focolai in Regione, anche se piccoli. Quattro dei 14 nuovi casi, infatti, si sono registrati in un campo di extracomunitari sul Litorale Domizio, mentre l’altro è in Cilento, a Pisciotta, in provincia di Salerno. In questo ultimo caso, ha spiegato De Luca, si tratta di persone provenienti da Capri, che erano venute a contatto con i ragazzi romani risultati positivi al virus.

Il governatore ha tuttavia assicurato che non c’è nulla da temere:

“Abbiamo una situazione assolutamente normale e tranquilla, con 4 o 5 contagi in maniera sparsa sul territorio. Non c’è alcuna preoccupazione, a condizione che siamo responsabili”.

De Luca ha aggiunto:

“È chiaro che noi abbiamo un problema legato all’importazione, soprattutto da Paesi a forte epidemia in questo momento: Bulgaria, Romania, Serbia. Dobbiamo continuare a far crescere il senso di responsabilità, la prudenza nei comportamenti perché è evidente che nel momento in cui il Governo nazionale apre tutto, attività economiche di spettacolo, le frontiere, abbiamo un solo modo per tutelare garantirci: l’uso delle mascherine, lavaggio frequente delle mani, evitare assembramenti, in condizioni di non tranquilla sanitaria”.