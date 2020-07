Capri, tre ragazzi romani positivi al virus. Hanno avuto contatti con centinaia di persone

Due asintomatici, nessuno grave. Hanno soggiornato nell’isola tre giorni, frequentando locali notturni, ristoranti, spiagge e una casa vacanze. E prima di andare a Capri erano stati nel Cilento

Tre ragazzi romani sono risultati positivi al virus dopo essere rientrati nella Capitale da una vacanza a Capri. Il caso è sul Corriere del Mezzogiorno.

Sono rimasti sull’isola dal 16 al 19 luglio e il giorno dopo, il 20, hanno iniziato ad accusare i primi sintomi. Due sono asintomatici, non sembrano aver contratto il virus in forma grave. Ma il caso preoccupa non poco.

Quante persone possono aver incrociato durante il soggiorno caprese? Sull’isola è scattata la caccia ai contatti, ma i ragazzi hanno girato parecchio, visitato diversi locali notturni, cenato in vari ristoranti, dormito in una casa vacanze e frequentato la spiaggia. Non solo. Prima di andare a Capri, erano anche passati per il Cilento, dove ora sono in corso i controlli.