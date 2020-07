Il Barcellona pensa a Blanc per sostituire Setien se non batte il Napoli

L’indiscrezione degli spagnoli di Sport: Setien deve guadagnarsi la conferma in Champions, Blanc – ex Napoli – è un’idea per la panchina

Le difficoltà emerse in questa stagione, per il Barcellona, sono rimaste anche con l’arrivo di Quique Setien in panchina. Per questo motivo, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, il club avrebbe già individuato in Laurent Blanc un possibile sostituto dell’attuale allenatore se il percorso in Champions League non fosse all’altezza della squadra. A partire, dunque, dagli ottavi di ritorno da disputare contro il Napoli il prossimo 8 agosto.

Blanc, che ha giocato nel Napoli nella stagione 1991/92, non allena dal 2016, quando dopo tre anni lasciò la guida del Paris Saint-Germain.