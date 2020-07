A luglio la Campania è prima, tra le regioni del Sud, per crescita dei contagi

Sul CorSera i dati della fondazione Gimbe. La nostra regione ha registrato 60 nuovi contagiati tra il 15 e il 21 luglio. E’ ultima in Italia per tamponi effettuati: solo 217 ogni 100mila abitanti

Sul CorSera i dati della fondazione indipendente Gimbe sull’epidemia di Covid-19 in Italia. Ne emerge che nelle ultime settimane la nostra regione non solo è – tra quelle meridionali – quella in cui sono stati fatti meno tamponi, ma anche quella in cui i contagi sono cresciuti maggiormente.

Per quanto riguarda i tamponi,

“nelle ultime due settimane «la regione Campania si assesta in ultima posizione per numero di tamponi diagnostici ogni 100.000 abitanti». La media nazionale è infatti di 570 tamponi effettuati per ogni 100.000 abitanti mentre nella terra amministrata da De Luca ne sono stati prelevati e comunicati soltanto 217».

Non solo. Nella settimana tra il 15 e il 21 luglio ci sono stati 60 nuovi contagiati con un incremento di 28 casi rispetto alla precedente settimana. La Campania si colloca così al settimo posto dopo Lombardia, Veneto, Lazio, Liguria, Piemonte e Toscana, superando tutte le altre regioni del Sud.

Per velocità con cui si diffonde il virus, al 22 luglio, la Campania è seconda dopo la Calabria, per incremento percentuale dei casi.