“White Lives Matter”, lo striscione aereo dei tifosi del Burnley che imbarazza la Premier

Il club si è dissociato, ma nel frattempo sui social s’è scatenato un assurdo dibattito: “Perché lo condannano? Forse le vite dei bianchi non contano?”

In campo tutti inginocchiati con i nomi sulle maglie sostituiti dal Black Lives Matter, in cielo un piccolo aereo con uno striscione attaccato: “White Lives Matter Burnley”.

L’aereo “razzista” ha sorvolato l’Etihad Stadium subito dopo il calcio d’inizio della partita di lunedì contro il Manchester City, persa dal Burnley 5-0.

“Imbarazzante”, l’ha definito il Burnley in un comunicato. “Non rappresenta in alcun modo ciò che il club rappresenta. È una minoranza dei nostri sostenitori. Sicuramente ha avuto un impatto enorme, vederlo in cielo. Siamo imbarazzati dal fatto che il nostro nome fosse accostato a quel messaggio, che abbiano cercato di attaccarlo al nostro club. Il Burnley condanna fermamente le azioni dei responsabili. Desideriamo chiarire che i responsabili non sono i benvenuti a Turf Moor. Ci scusiamo senza riserve con la Premier League, con il Manchester City e con tutti coloro che contribuiscono a promuovere il Black Lives Matter. Il club si oppone al razzismo di qualsiasi tipo”.

Ben Mee, capitano del Burnley, esprime tutto il suo disappunto per l’aereo volato sopra l’Etihad con la scritta White Lives Matter e firmato da un gruppo di tifosi del Burnley. “Non hanno capito il senso di quello che facciamo. Sono imbarazzato”. pic.twitter.com/3FwPihVysS — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) June 23, 2020

La polizia sta indagando per stabilire chi siano i responsabili dell’iniziativa, il pilota del piccolo aeromobile è già stato interrogato. Ma fa impressione che si sia scatenato sui social un movimento contrario alle scontate dichiarazioni di sconcerto per lo striscione, che ha provato a ribaltare il concetto: sono razzisti – scrivono in tanti sui social – quelli che adesso demonizzano lo striscione. Perché, chiedono provocatoriamente, le vite bianche non sono importanti come quelle nere? Ancora peggio: il club di una cittadina abitata per l’85% da persone bianche può condannare uno striscione che inneggia all’importanza della vita dei bianchi?

I’m now in contact with the people who organised this beautiful and powerful message in the face of adversity, anti white hatred is now institutional and we won’t cower or kneel for anyone, if Burnley FC or authorities try to punish these people, we will unite en masse for them! pic.twitter.com/oXbwABQy5r — Jack Dawkins (@DawkinsReturns) June 23, 2020

The PC brigade will get on their knees for ‘Black Lives Matter’ but activate selective outrage against ‘White Lives Matter’. There is no difference: All Lives Matter. https://t.co/g4QI2eZrWJ — David Kurten (@davidkurten) June 23, 2020

English football club in an 85% white town “condemns” the idea that white lives matter? Oh… https://t.co/IBHcB11pAU — Raheem Kassam (@RaheemKassam) June 22, 2020