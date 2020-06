Un lucernaio a 10 euro per il Monaco 1860: in Baviera aggirano così le porte chiuse

La Süddeutsche Zeitung racconta la storia Grünwalder Strasse, dai civici 3 a 13: si vede una sola porta. Lì il Monaco 1860 ha segnato i 3 gol della rimonta al Duisburg

Basterebbe pubblicare la foto scattata dal Bernd Feil. Il pezzo è tutto là. La Süddeutsche Zeitung l’ha pubblicata. La storia che racconta, poi, è meravigliosa. È la storia di Manfred tifoso del Monaco 1860 squadra che milita nella terza serie tedesca e che anche oggi pagherà dieci euro alla proprietaria – anzi venti, sono in due – per un posto in prima fila per sé e per il figlio. E che dalla nuova tribuna vip (anche se in piedi) ha assistito alla vittoria per 3-2 sulla capolista Duisburg.

Vip ovviamente per modo di dire. Si vede una porta sola, quella più lontana. L’altra è troppo vicina. E proprio nel match contro il Duisburg, sono stati fortunati perché i tre gol della rimonta sono stati realizzati tutti dall’altra parte. Per l’altra porta, bisogna basarsi sulle reazioni dei calciatori. Le misure di protezione adottate negli ultimi tempi hanno ridotto la visibilità.

La Süddeutsche scrive che la tribuna vip si estende dal civico 3 al civico 11, e in parte anche a quello 13 di Grünwalder Strasse. Da lì la partita può essere vista persino senza gli occhiale. Altro che le sagome nello stadio del Borussia Mönchengladbach.

I tifosi corrompevano e corrompono i residenti amici con birra e pollo. Ma, nel 2017, in piena lotta per la retrocessione – che sfociò in una protesta di piazza – di euro ne chiedevano anche 75. Allora fu scattata la fotografia.