Tuttosport: in forse la rifinitura al San Paolo, potrebbe rovinare il manto erboso

Continua ad essere in forse, secondo Tuttosport, l a decisione del Napoli di fare l’ultimo allenamento in vista della sfida contro l’Inter al San Paolo. L’idea iniziale di Gattuso era quella di riportare la squadra al San Paolo per l’ultimo allenamento prima di andare in ritiro a Castel Volturno, ma i piani potrebbero cambiare.