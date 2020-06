Spiegel: il Borussia Dortmund in rosso di 45 milioni di euro per le gare a porte chiuse

Sono le previsioni di bilancio. È un effetto della pandemia, dovuto al mancato introito per la vendita di biglietti e dallo stop al mercato dei trasferimenti.

Secondo lo Spiegel, il Borussia Dortmund prevede un deficit di 45 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019/20. In una nota, il club dichiara che

“le cifre attese devono essere viste come un impatto diretto della pandemia di Covid 19”.

Il bilancio in rosso è dovuto anche al mancato introito per la vendita di biglietti per le partite, a causa delle porte chiuse. Il Borussia ha lo stadio più grande della Germania, con una capacità totale di 81.365 spettatori. Il club aveva già annunciato all’inizio di marzo che la mancanza di entrate dovuta all’assenza di spettatori si sarebbe drasticamente riflessa nel bilancio BVB. All’epoca il Borussia dichiarò di aver registrato perdite tra i 2,5 e i 3,0 milioni di euro a partita. Da quando è ripresa la Bundesliga, si sono giocate cinque partite a porte chiuse.

Un altro fattore che ha influito sulle perdite è il totale arresto del mercato dei trasferimenti.

Lo Spiegel continua scrivendo:

“Mentre il Borussia Dortmund ha regolarmente generato un introito significativamente maggiore di denaro dalle vendite che dagli acquisti dei giocatori negli ultimi anni, il saldo dei trasferimenti è stato negativo in questa stagione. Il Borussia Dortmund ha acquistato giocatori per circa 150 milioni di euro. I ricavi delle vendite sono stati di circa 125 milioni di euro“.

Il club però ha rassicurato tutti. Ha dichiarato di essere pronto a sostenere le perdite attese grazie

“alla buona situazione degli utili negli ultimi esercizi” e del “patrimonio netto societario di circa 355 milioni di euro al 30 giugno 2019”.