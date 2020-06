Crosetti ironizza sulla finale di questa sera tirando in ballo la grande scaramanzia napoletana e il significato di sfortuna legato al numero 17

A Napoli la scaramanzia è sempre stata di casa, proprio per questo forse gli azzurri hanno deciso di ripercorrere per quanto è possibile la stessa vigilia della gara contro l’Inter per arrivare alla finale di questa sera.

Anche se bisogna ricordare che l’allenatore della Juve, Maurizio Sarri, aveva confessato di avere non pochi rituali scaramantici dai quali non trascendeva mai.

Ma c’è un elemento fondamentale che rema contro, come riporta ironicamente Maurizio Crosetti su Repubblica

San Gennaro ha appena saputo che Gattuso è alla finale numero 17. Gli si è gelato il sangue.