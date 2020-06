Il Napoli s’aggrappa pure alla scaramanzia per vincere la Coppa Italia

Come scrive Repubblica, gli azzurri hanno deciso di avvicinarsi al big match con la Juventus ripetendo nei limiti del possibile lo stesso programma di quattro giorni fa

La Juve ha avuto un giorno di riposo in più rispetto al Napoli che, considerando che si è appena tornati a giocare, può fare la differenza. Proprio per questo Gattuso propenderà per un sostanzioso turnover quest’oggi contro la Juve, secondo quando riporta Repubblica.

Il ballottaggio meno atteso e sorprendente è quello al centro dell’attacco del Napoli, dove Milik dà l’impressione di essere perfino in vantaggio nei confronti di Mertens. Il belga è infatti affaticato e in questo momento difficilmente potrebbe garantire un rendimento al top per tutti i 90’. Per questo si fa strada l’ipotesi che a partire tra i titolari possa essere il suo compagno di reparto polacco, obiettivo di mercato tra l’altro proprio della Juventus.

Ma come al solito in una finale secca conterà anche un pizzico di fortuna e gli azzurri tenteranno di ingraziarsela

Il Napoli s’aggrappa pure alla scaramanzia e ha deciso di avvicinarsi al big match con la Juventus ripetendo nei limiti del possibile lo stesso programma di quattro giorni fa, almeno fino alla partenza in treno per Roma prevista per stamattina alle 10.