Rezza: “L’indice Rt si mantiene sotto 1 ma il virus circola ancora in alcuni contesti”

“Sono presenti focolai di una certa rilevanza”. Oggi i nuovi casi sono 259 (156 in Lombardia). I morti sono 30. Sale, di due unità, il numero di pazienti in terapia intensiva (105)

Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute, ha commentato in videoconferenza il monitoraggio settimanale sulle Regioni dell’Istituto Superiore della Sanità.

“La situazione a livello del Paese continua a essere buona e l’indice Rt è sotto 1 su scala nazionale. Naturalmente persistono delle differenze nell’incidenza da regione a regione. Sono presenti dei focolai anche di una certa rilevanza che indicano che il virus in determinati contesti è in grado di circolare con rapidità. Questi dati ci inducono a mantenere comportamenti adeguati e soprattutto a identificare e contenere prontamente i focolai che dovessero insorgere come attualmente si sta facendo”.

Le regioni con l’indice di contagio Rt sopra a 1 nella settimana dal 15 al 21 giugno sono l’Emilia Romagna (1.01), il Lazio (1.24) e la Lombardia (1.01). In Toscana l’indice di contagio è di poco inferiore a 1 (0,96). L’unica regione con Rt pari a zero è l’Umbria. Negli ultimi 14 giorni si sono verificati 5.98 casi ogni 100.000 abitanti.

Oggi sono stati registrati 259 nuovi casi di Covid-19 (156 nella sola Lombardia) e 30 decessi.

Il numero totale di positivi in Italia è di 17.638, mentre quello dei deceduti è 34.708. I dimessi dagli ospedali sono 187.615, 890 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.386 (-129 rispetto a ieri). Sale, di due unità, il numero dei pazienti in terapia intensiva: 105. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.177 (508 in meno rispetto a ieri).