Ranieri: “Tanti contagiati alla Samp, ho paura che succeda qualcosa di grave”

Al Secolo XIX: “Qualcuno ha bisogno di più secondi per recuperare. Non sappiamo bene quanto il virus coinvolga cuore o polmoni”

Il Secolo XIX intervista l’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri. E’ preoccupato dal fatto che la squadra ha contato il maggior numero di contagiati dal virus in Serie A. Bisogna vedere come reagiranno i calciatori. Racconta di aver riscontrato strascichi dei contagi nelle loro prestazioni.

“Qualcuno ha bisogno di più secondi per recuperare rispetto a prima. In un ritmo di partita alto ecco che questo calciatore viene a soffrire. Non sappiamo bene quanto coinvolge cuore o polmoni. Gli esami richiesti dal protocollo sono stati superati da tutti. Evidentemente però ci sono forme di allenamento che devono ancora tornare a sopportare meglio. Inciderà sulle mie scelte, soprattutto all’inizio. Già quando si gioca ogni 3 giorni non posso utilizzare sempre gli stessi, in più devo considerare anche questo aspetto”.