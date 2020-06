L’Udinese in campo contro l’Atalanta con una patch dedicata ai medici e un omaggio a Bergamo 

Oggi l’Udinese sarà impegnata contro l’Atalanta. Il club ha deciso di omaggiare i medici e gli infermieri che sono stati impegnati contro il Covid (che ha colpito duramente soprattutto Bergamo) con una patch dedicata. I giocatori friulani avranno sulla spalla sinistra il messaggio:

Lo annuncia il club in una nota in cui scrive che si tratta di

“un gesto simbolico e, al tempo stesso, emblematico per dimostrare la gratitudine di tutta la famiglia bianconera per l’abnegazione, la professionalità e l’autentica vocazione per la propria missione dimostrata in questi tempi duri”.