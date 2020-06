L’Italia valuta di cambiare la politica dei tamponi: positivi liberi dopo 3 giorni senza sintomi

L’Oms ha inviato ai governi nuove raccomandazioni facoltative. Non più i 2 tamponi a distanza di 24 ore. Basterebbero 10 giorni dall’inizio della malattia e 3 senza sintomi. Speranza chiede un parere al Cts

Il ministro della Salute Speranza vorrebbe cambiare la politica italiana dei tamponi. L’idea è di abbandonare la linea secondo cui si è guariti dal Covid dopo due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro e liberare i positivi dopo tredici giorni, di cui 3 almeno senza sintomi. Lo scrive il Corriere della Sera.

“Non più il doppio tampone negativo a distanza di almeno 24 ore il primo dal secondo. I pazienti sintomatici potranno essere «liberati» dopo 10 giorni dall’inizio dei sintomi più altri 3 senza sintomi (un totale di 13), per quelli asintomatici via libera 10 giorni dopo la diagnosi di positività“.