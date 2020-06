La Stampa: il governo pronto ad autorizzare la quarantena alla tedesca dal 15 giugno

Sarebbe l’unico modo per scongiurare un nuovo stop. Al posto dell’isolamento di gruppo scatterebbe la quarantena del solo contagiato.

Secondo quanto scrive La Stampa, il governo sarebbe propenso a concedere alla Serie A la quarantena alla tedesca, ovvero l’isolamento del solo contagiato in caso di nuovo positivo. Un ok che potrebbe arrivare già dal 15 giugno. Sarebbe l’unica possibilità per garantire che il campionato non si fermi, anche in presenza di un nuovo caso di contagio.

“Il vero obiettivo, che manderebbe in soffitta ogni coefficiente matematico, è la quarantena del solo contagiato (“alla tedesca”), al posto dell’attuale isolamento di gruppo, previsto in Italia. Così aumenterebbero le probabilità di finire il campionato. Il via libera al modello Bundesliga dovrebbe arrivare dal 15 giugno in poi”.