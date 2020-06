La Spagna inserisce la “cura Ascierto” tra le più utili nelle fasi più gravi del Covid

Sul Mattino. Il Tocilizumab ha effetti significativi quando i malati sono collegati a ventilatori meccanici o hanno bisogno di ossigeno. Non ha invece effetto sulle fasi precoci della malattia

L’agenzia del farmaco spagnola ha inserito il Tocilizumab tra i farmaci in grado di combattere il Covid. Lo scrive il Mattino.

La cura Ascierto è stata indicata dal Boe, Boletìn Oficial del Estado (il corrispettivo della nostra Gazzetta Ufficiale, come essenziale per il trattamento del virus.

“A confermarlo è anche il sito www.publico.es. A convincere la Boe a promuovere il Tocilizumab contro il Coronavirus, sono gli effetti significativi che il farmaco avrebbe avuto sui pazienti più gravi, quando i malati sono collegati a ventilatori meccanici (rianimazione) o hanno bisogno di ossigeno (sub intensiva) “.

Dunque il Tocilizumab ha maggiori effetti su pazienti più gravi. E la Spagna lo indica anche in una recente pubblicazione su Lancet Reumatology.

Il farmaco, invece, non è efficace sulla fase precoce della malattia, come dimostra uno studio promosso dall’Azienda Sanitaria Locale-IRCCS di Reggio Emilia e condotto da Carlo Salvarani e Massimo Costantini. La ricerca avrebbe dovuto svolgersi su 398 malati ma è stata bloccata quando ne erano stati esaminati 123

“in quanto il Toci non ha mostrato alcun beneficio nei pazienti trattati, né in termini di aggravamento né per la loro sopravvivenza”.