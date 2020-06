Keita Balde: “Volevo pagare posti letto ai braccianti del Senegal, le strutture si sono rifiutate”

L’attaccante del Monaco Keita Balde ha denunciato su Instagram di essersi offerto di pagare l’alloggio a 200 braccianti costretti a dormire in strada ma di essersi dovuto scontrare con il rifiuto di una decina di strutture. Un comportamento razzista di cui si sarebbero macchiate le strutture di Lérida.

“Lottando e lavorando duramente con Nogay per procurare un tetto a chi non lo ha. Siamo in un sistema sgradevole e brutto in cuiaffittare una casa o altro genera problemi per il colore della pelle o per il fatto di essere di un altro Paese. Non mi arrenderò e manterrò la mia promessa costi quel che costi! Vi chiedo un po’ di pazienza e forza”.