Il Tottenham annuncia la presenza in squadra di un positivo

Il nome del calciatore non sarà reso pubblico. E’ asintomatico, andrà in isolamento per sette giorni prima di rifare il tampone. La nota sul sito del club

Il Tottenham annuncia di avere un calciatore positivo al Covid-19. Il club ha pubblicato sul proprio sito internet la notizia.

Riferisce di essere stato informato dalla Premier League del fatto che uno dei test effettuati nell’ultimo round di controlli presso il centro sportivo ha dato esito positivo. In rispetto alla riservatezza medica, il nome del calciatore contagiato non sarà reso pubblico. Si tratta di un asintomatico che adesso andrà in autoisolamento per sette giorni, così come previsto dal protocollo della Premier. Poi si sottoporrà a nuovo test.

“Continueremo a rispettare rigorosamente il protocollo Return to Training della Premier League, che garantisce che il nostro Training Center rimanga un ambiente di lavoro sicuro e privo di virus”.