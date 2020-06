Il report del Napoli, seduta mattutina a Castel Volturno

La squadra è stata divisa in due gruppi, che si sono alternati in circuito di forza in palestra e lavoro aerobico sul campo 1. Poi, si sono riuniti tutti per una partitina a campo ridotto.

Il Napoli si è riunito questa mattina per la seduta di allenamento al Training Center di Castel Volturno. La squadra è adesso concentrata sul campionato. Martedì alle 19.30 andrà in campo al Bentegodi, contro il Verona, per la 27esima giornata di Serie A. La Società ha pubblicato sul suo sito web il report dell’allenamento mattutino.

