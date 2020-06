Il CT dell’Iran su Azmoun: “Un ottimo attaccante, nei sedici metri è devastante”

A “Europa Calcio”: “È come un serpente: tu credi che non sia interessato a quella fase di gioco e che non presti attenzione, e invece poco dopo colpisce”

Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit San Pietroburgo è tra i nomi caldi del Napoli per poter sostituire Arek Milik quasi sicuramente in partenza al termine della stagione.

“Europa Calcio” ha contattato Dragan Skocic, CT dell’Iran, per parlare proprio di lui

“Parliamo di un ottimo attaccante e di una grande persona: nei sedici metri è devastante, così come è molto pericoloso con la palla dietro la linea difensiva. E’ come un serpente quando il sole batte forte: tu credi che non sia interessato a quella fase di gioco e che non presti attenzione, e invece poco dopo colpisce“.