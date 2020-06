Icardi è il “paziente zero” del calciomercato al ribasso: “solo” 50 milioni

Il Messaggero spiega quante cose sono cambiate dai 222 miliomni per Neymar. Anche il Napoli si illude per Milik: non vale più di 20-25 milioni

Dimenticate Neymar

Interessante pagina del Messaggero sul calciomercato nell’anno del coronavirus.

“Dimenticate Neymar”. Così attacca il pezzo. Un “Chiamatemi Ismaele” molto riveduto e molto corretto.

Il Messaggero ha una tesi condivisibile:

Dimenticate Neymar e il fiume di petrodollari che, dal Qatar, transitò nelle sue tasche per finire in quelle del Barcellona e portarlo al Psg per 222 milioni di euro. Era l’estate del 2017, ma sembra trascorsa una vita.

Ed è ancora una volta il Psg a essere la sentinella del cambiamento. Stavolta in suo favore. Ha pagato Icardi 50 milioni (più 8 di bonus).

Una somma che è all’incirca la metà di quella sulla quale si ragionava per lo stesso giocatore solo 12 mesi orsono. Maurito è il “paziente zero” del nuovo mercato, che non elimina gli intermediari (all’affare ha lavorato Gabriele Giuffrida, con Wanda Nara che si è occupata solo dell’ingaggio del marito fissato a 8 milioni più bonus fino al 2024) ma si attesta su numeri meno vertiginosi.

Il Messaggero, anche per portare acqua al suo mulino (visto che nella Roma c’è Zaniolo) scrive che i giovani predestinati sono quelli che “meno di tutti subiranno una svalutazione dei loro cartellini e, molto probabilmente, semplicemente non saranno in vendita”. Tonali, Zaniolo appunto.

Il Napoli e Milik

Inserisce anche il Napoli che

probabilmente catalogherà come “incedibile” Arkadiusz Milik, nel senso che difficilmente riuscirà a cederlo alle condizioni di De Laurentiis ovvero a circa 100 milioni (in realtà ne chiede 50 gli stessi di Icardi, ndr). Il centravanti polacco, che fra un anno sarà libero, oggi vale non più di 20-25 milioni e allora, visto che i conti del club partenopeo sono in salute, non è da escludere la permanenza all’ombra

del Vesuvio.

Il Messaggero scrive che questo mercato al ribasso apre anche sogni che fino a qualche mese fa erano irrealizzabili. Come riuscire ad acquistare Suarez dal Barcellona per 30 milioni (trattabili). C’è però l’ingaggio di 10. O Cavani dal Psg.