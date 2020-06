Giuntoli: Il Napoli andrà avanti con o senza Milik. A breve l’annuncio per rinnovo Mertens”

Il ds del Napoli a Sky Sport: “Dries Non è mai stato lontano da Napoli, ma c’è stata paura di perderlo. Callejon? Non ha ancora deciso. Questa è casa sua, ci farà sapere”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport 24.

“È stata dura per tutti, ma abbiamo rispettato le regole da cittadini. Sarà un mercato bizzarro. Ma non cambierà molto, qualcuno userà quello che è accaduto come alibi“.

Prima i rinnovi, in casa Napoli, ha dichiarato. A partire da quello di Mertens.

“Ha dimostrato attaccamento alla maglia e a breve potrebbe esserci l’annuncio. Non è mai stato lontano da Napoli, ma c’è stata paura di perderlo così come tutti i grandi calciatori“.

Su Callejon.

“Non ha ancora deciso. Questa è casa sua, ci farà sapere“.

Infine il capitolo più difficile, quello di Milik.

“La volontà è quella di rinegoziare il contratto, stiamo parlando con gli agenti. L’obiettivo è quello di risolvere, in un verso o in un altro. Se non vorrà rimanere andrà sul mercato. I calciatori possono rimanere, ma bisogna essere coerenti. Chi resta lo deve fare con la testa giusta: il Napoli andrà avanti con o senza Milik“.

Giuntoli ha anche parlato dei possibili sostituti di Milik. Ha ammesso che il Napoli sta studiando diversi profili. Sul tavolo ci sono diversi nomi, quelli di Osihmen, Jovic, Azmoun ed Everton:

“Sono molto bravi e ambiti. Se dovesse andare via Milik andremo sul mercato a cercare un giocatore di livello, giovane o esperto. Quando con la società parleremo dell’attaccante mi farò trovare pronto:come un bravo scolaretto provo a sentire tutti, per arrivare preparato fra due mesi. È la classica richiesta di informazioni“.

Bisognerà fare le giuste valutazioni.

“Molte volte si fa grande confusione tra cifra di investimento grossa e una cifra in base all’età. Se va via Milik, prenderemo un giocatore di livello. Vedremo che riusciremo a fare, se giovane, di prospettiva. Sarebbero soldi “in banca”, come si dice. Oppure vediamo se prendiamo un esperto, che sull’immediato ci può dare più garanzie ma che è un investimento minore. Nuovo Milik in Italia con Belotti o all’estero? Dobbiamo vedere la volontà dei giocatori, la nostra previsione di bilancio. Ancora non lo sappiamo“.

Su Koulibaly:

“Koulibaly è un grande calciatore e la società ha il diritto di chiedere il prezzo che vuole.

Insigne?

“E’ innamorato del Napoli, è contento di stare a Napoli, da parte sua e da parte nostra non c’è la fretta del rinnovo, ma quella di tornare a giocare”.

Su Gattuso:

“Ci siamo trovati molto bene con lui, ne abbiamo apprezzato le doti tecniche e umane. C’è la volontà di continuare assieme“.

Su Lozano:

“Noi pensiamo che possa essere un calciatore bravo, importante, vedremo cosa accadrà nelle prossime gare”.

Su Fabian Ruiz:

“E’ un calciatore che ha ancora tanti anni di contratto. Il suo rinnovo verrà preso in esame il prossimo anno. Lui è molto sereno e felice di stare a Napoli. Credo resti qui“.

Quanto ci vorrà per accorciare il gap tra Napoli e le altre big?

“Ci siamo andati molto vicini negli scorsi anni. Ora pagherà la coerenza del progetto. Quanto ci vorrà non lo so, ma crediamo nel progetto con Gattuso“