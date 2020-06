Gazzetta: ancora un no di Milik. Ma in Serie A De Laurentiis vuole 50 milioni

Il polacco non vuole saperne di rinnovare. Il suo futuro sarà probabilmente in Premier. La Juve offre contropartite non esaltanti, dal Milan nessuna offerta concreta

Niente da fare. Arek Milik non vuole restare al Napoli. La Gazzetta parla di un altro no dell’attaccante polacco alla proposta di rinnovo offertagli dal club.

“Un altro passaggio a vuoto. Stavolta, però, potrebbe essere stato l’ultimo anche se Cristiano Giuntoli ha posto come termine finale per la discussione del rinnovo contrattuale, la fine del mese. Ma Arek Milik non ha risposto alle sollecitazioni del club, dimostrandosi poco disposto a ridiscutere del prolungamento dell’accordo in scadenza a giugno 2021. Ormai, le parti fanno fatica a ritrovarsi anche perché il nazionale polacco è intenzionato a andare via”.

Il suo futuro dovrebbe essere in Premier, dove ha numerosi estimatori. Da escludere che possa restare in A a meno che non si trovi qualcuno disposto a pagare la cifra intera chiesta da De Laurentiis.

“Meno convincente è l’ipotesi serie A, perché Aurelio De Laurentiis non sarebbe disposto a cederlo ad un club italiano, a meno che non venga soddisfatta la sua richiesta, ovvero 50 milioni. La Juventus è pronta a trattare, ma nell’operazione vorrebbe inserire alcune contropartite tecniche che non esaltano l’idea del presidente che vuole contanti. Negli ultimi giorni, c’è stato anche l’inserimento del Milan ma a De Laurentiis non sono arrivate proposte concrete”.