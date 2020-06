Gasperini: “Questa squadra ha sempre meno bisogno dell’allenatore”

Queste le parole del tecnico dell’Atalanta dopo la vittoria contro la Lazio a cui ha assistito dalla tribuna per la squalifica presa contro il Sassuolo

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, in tribuna ieri sera per la partita contro la Lazio dopo l’espulsione con il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky sottolineando come la sua assenza in panchina non si sia affatto sentita

“In tribuna si sta male, sei meno a contatto con i giocatori, non puoi intervenire con piccoli accorgimenti, la partita si vive in modo diverso. Ma ho la sensazione che questa squadra abbia sempre meno bisogno dell’allenatore, sa benissimo cosa fare, come muoversi”.

La sua squadra ha infatti dimostrato carattere e maturità oltre al gioco ovviamente che le ha permesso di segnare tre gol e vincere

““Abbiamo grande sicurezza nel nostro gioco. Ribaltare un 2-0 dopo pochi minuti non è facile, ma nell’intervallo avevamo la convinzione di poter ribaltare il risultato. E’ un’Atalanta che ha una maturità e una sicurezza nel proprio gioco e non si smonta mai. Proprio in queste partite vengono fuori le imprese migliori”