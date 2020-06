Federico II, scoperta una sostanza naturale che blocca l’accesso al virus

Repubblica spiega che se il virus funziona come un “pirata” che utilizza un recettore umano per entrare queste sostanze sono in grado di ridurre la capacità del virus di legare il suo recettore

Un team di ricercatori napoletani ha scoperto una molecola naturale che bloccherebbe l’avanzata del Covid nel nostro organismo. Gli autori della ricerca sono Angela Zampella, direttrice del Dipartimento di Farmacia della Federico II e Bruno Catanalotti che hanno lavorato in collaborazione con l’università di Perugia.

Repubblica riporta le parole di Zampella sulla scoperta:

«È una sostanza naturale presente anche in alimenti come la liquirizia e l’olio d’oliva»

Lo studio è solo un primo passo ovviamente per un protocollo terapeutico che verrà sottoposto all’Aifa per la sperimentazione come fatto per terapie. Non è semplice spiegare il meccanismo delle molecole scoperte nella ricerca, ma Repubblica ci prova

Se il virus funziona come un “pirata” che utilizza un recettore umano per entrare in una cellula bersaglio, il nostro organismo possiede meccanismi difensivi in grado di ridurre la capacità del virus di legare il suo recettore target