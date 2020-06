«È cambiata la narrazione, non il virus. L’Italia sta vivendo un’estate da cicala»

Su Repubblica i virologi De Maria e Bucci: «C’è un clima da liberi tutti, non solo a Napoli per la Coppa Italia. Stiamo creando le condizioni per la seconda ondata»

Parole di Andrea De Maria, professore associato di Malattie infettive all’Università di Genova, che a Repubblica commenta così i dati che emergono dal modello matematico elaborato insieme a Flavio Tonelli, professore di Simulazione dei sistemi complessi nello stesso ateneo, e all’esperto di sviluppo di modelli software Agostino Banchi.

Cui si aggiunge Enrico Bucci, professore di Biologia alla Temple University di Philadelphia.

«È in corso un cambio di narrazione, secondo cui tutti i numeri sono ormai in calo. Questo porta le persone a pensare che tale tendenza continuerà all’infinito. Invece il virus circola ancora, pur con grandi differenze tra le regioni: in Lombardia per esempio non va giù in modo continuo. Il risultato», conclude Bucci, «è che ci sono le condizioni per l’innesco di una seconda ondata in autunno».