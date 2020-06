De Luca: “Salvini ha la faccia come il suo fondoschiena, peraltro usurato”

Il governatore della Campania risponde al leader della Lega: “è un politico sovranista a cui è capitato per un’anomalia della storia di avere una donna stupenda accanto e passava le serate a mandare tweet”

“Siccome è capitato al Napoli, invece, il cafone ha ritenuto di fare commenti. Ha dimostrato di essere davvero tre volte somaro, non una sola”.

Il cafone, per De Luca, è Salvini. Al quale risponde in diretta polemica per la festa-bolgia per la Coppa Italia.

“Se uno organizza il 2 giugno una manifestazione in violazione delle norme, ed è un politico-segretario di partito, in totale disprezzo delle norme di sicurezza, con la Vispa Teresa, e poi apre bocca, vuol dire che ha la faccia come il suo fondoschiena, peraltro usurato”. “Secondo: è bene ricordargli che l’obbligo di garantire rispetto norme nazionali riguarda il Ministero dell’Interno e il Prefetto non il presidente della Regione”. “Infine, siamo di fronte ad atti di volgare sciacallaggio. Se avessimo adottato lo stesso criterio di strumentalità, noi Regione Campania, che abbiamo dato prova di rigore riconosciuto da tutti, o capacità organizzativa, avremmo dovuto dire parole di fuoco nei confronti di altre realtà del Nord dove si sono avuti morti a migliaia”. “Ci prendiamo anche questi momenti di goduria, diversamente da un esponente politico sovranista a cui è capitato per un’anomalia della storia di avere una donna stupenda accanto e passava le serate a mandare tweet. Siamo fatti diversamente”.