De Luca potrebbe anticipare lo stop all’obbligo delle mascherine

Buone notizie per la Campania, secondo quanto riporta il Mattino oggi il governatore De Luca potrebbe decidere di allentare la stretta la morsa relativa alle mascherine nelle prossime settimane

“Premesso che il distanziamento fisico tra le persone è una prescrizione dell’Oms relativa alla pandemia globale, quindi una misura di carattere internazionale non derogabile dai singoli Stati, in Campania come sta per accadere già in Veneto, a sentire gli annunci del governatore Luca Zaia potrebbe esserci un allentamento dell’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici all’aperto.

A quanto trapela, l’Unità di Crisi regionale valuterà nei prossimi giorni l’andamento epidemiologico e, se il numero medio dei contagi in Campania resterà quello registrato negli ultimi giorni, si potrebbe pensare di anticipare a prima del 15 giugno l’eliminazione dell’obbligo di mascherina lasciandolo in vigore soltanto per i luoghi pubblici al chiuso. Sarebbe già un grande passo in avanti per i cittadini, soprattutto considerando che si va incontro al caldo torrido dell’estate particolarmente difficile da tollerare in città“.