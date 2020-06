CorSport: Napoli, dopo 85 giorni riaprono gli spogliatoi del San Paolo

Gli azzurri tornano a respirare una certa normalità e ad entrare in clima partita, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di sabato

Il Napoli ritrova il suo spogliatoio. La novità di ieri, scrive il Corriere dello Sport, è proprio la riapertura dello spogliatoio.

“Sì, il cuore della squadra è tornato a battere dopo 85 giorni di chiusura (dal 12 marzo), e dunque in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma sabato al San Paolo, gli azzurri potranno rientrare in clima partita respirando una certa normalità”.