CorSport: Napoli affaticato, Gattuso pensa al secondo giorno di riposo settimanale

Non più solo la domenica, ma anche il giovedì. Il tecnico e lo staff ritengono necessario ridurre quanto più possibile il pericolo di infortuni legati alla lunga inattività.

Rino Gattuso concederà un giorno di riposo in più al Napoli. Non più solo la domenica, ma anche il giovedì. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico vuole evitare il sovraccarico fisico ai suoi, visto che il calendario delle partite in programma sarà fittissimo.

“Evitare il sovraccarico e dunque i pericoli di problematiche fisiche. Ecco perché Gattuso sta seriamente pensando di concedere due giorni di riposo alla squadra, aggiungendo il giovedì all’ormai canonica domenica”.

Il tecnico ed il suo staff lo hanno reputato necessario per dare riposo ai muscoli.

“Dopo un ciclo multiplo di sessioni particolarmente intense, soprattutto sotto il punto di vista fisico, il tecnico e gli staff hanno riflettuto sulla necessità di ridurre quanto più possibile gli infortuni legati alla lunga inattività. I muscoli vanno riaccesi, certo, ma anche difesi”.

Ieri diversi azzurri, a quanto scrive il quotidiano sportivo,

“sono apparsi affaticati al rientro sui campi del centro tecnico di Castel Volturno dopo la domenica libera”.

Ecco il motivo della scelta.