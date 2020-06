Borriello sulla finale di Champions al San Paolo: “Sarebbe il massimo per la nostra città”

L’ assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo presentando alcune regole del protocollo per gli stadi

Sulla riapertura degli stadi al pubblico

“Stiamo cavalcando l’idea. Ho letto di un’apertura della FIGC, con tutti i giornalisti sportivi dobbiamo portare avanti questo percorso. Alla fine di quest’ultimo, penso ad un’apertura per fine giugno. Il 15 giugno riapriranno teatri e cinema, ne sono felice e mi precipiterò, quindi è giusto riaprire gli stadi. Ieri contagio 0 in Campania, abbiamo esultato. È la testimonianza della responsabilità del popolo napoletano, quando a Milano andavano ancora per baretti, qui avevamo già rispetto per la nostra salute. Da ciò che ho percepito, si può lavorare nelle Regioni con contagio 0, la riapertura degli stadi”.